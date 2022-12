Ya veremos si renuevo después de la Champions: Cristiano Ronaldo

"Pienso que me voy a retirar en el Real Madrid. Sería un acto listo del Real Madrid. Quiero retirarme a los 41 años o por ahí", confesó en una entrevista con 'Jugones' de La Sexta.



"Ya veremos si renuevo después de la Champions. Yo pienso que sería un acto listo del Real Madrid. Me quiero quedar aquí. Es obvio que quiero seguir. La gente busca problemas donde no existen", dijo recordando la imagen del susurro a Laurent Blanc en pleno partido ante el PSG. "Si tu me tratas bien yo te saludo y hablo contigo, ¿por qué voy a cambiar mi trato por un puesto diferente?".

Publicidad

Recordó Cristiano una etapa en la que no fue feliz en el Real Madrid pero dejó claro que en ningún sitio podría estar como en su actual club.

"Hubo momentos buenos y malos, la vida es así. Hace cuatro años decía que no estaba feliz porque pasaron cosas que no me gustaron, pero ya son pasado. Ahora sí estoy contento y quiero seguir en este club porque no veo ningún club mejor que el Real Madrid. Si pones todo en la balanza no hay ninguno mejor. Todos los clubes que se olviden porque el Real Madrid es el mejor", dijo en un mensaje directo a PSG y Manchester City que sondean su fichaje.

Publicidad



Enfocando la final de la Liga de Campeones, el astro portugués muestra su nivel de exigencia. "Sería un fracaso no ganar la final. Si ganas la temporada es excelente, si pierdes un fracaso".

Publicidad

Y confirmó su presencia en la gran cita de Milán ante el Atlético de Madrid. "Cristiano está siempre los partidos que tiene que estar. Voy a estar al cien por cien. El sábado estaré mejor que hace dos años en Lisboa. Aquel día estaba lleno de dolor en los isquios. Es terrible ver que no estas bien, que muchos momentos del partido puedes dar un poco más, hacer una acción diferente y no lo haces porque tu cuerpo no te lo permite".

Por primera vez, Cristiano admitió que debe cambiar su mentalidad y descansar en algunos momentos para llegar mejor al final de temporada. "Es culpa mía porque me gusta jugar, me gusta participar. Yo admito que la gente me dice Cris no tienes 20 años, para un partido o dos que no pasa nada. Es algo que tengo que aprender".

Publicidad

Por último, dejó críticas a la forma de trabajar de Rafa Benítez, admitiendo que le decía como lanzar faltas o realizar driblings. "Se puede aprender siempre de los entrenadores, algunas cosas sí y otras no. Yo de verdad vi cosas en él diferentes de los demás pero hay cosas que nadie te puede enseñar, que tienes o no".

Publicidad

"Me decía como patear el balón o como hacer el dribling, tienes que respetarlo. Yo pensaba, vale, porque hay cosas que no puedes tener un debate con una persona que piensa tan diferente de ti. Es preferible decir gracias y ya está", añadió.

Sin embargo sus palabras se transformaron en elogios cuando habló de Zinedine Zidane. "Admiraba a Zidane, es una persona que no habla mucho. Aprendo mucho de él, una persona muy positiva, muy tímida, me identifico claramente con estas personas. Es muy profesional, le gusta trabajar".

Publicidad

"Deseo que pueda ganar su primera Champions como entrenador y que se pueda quedar años. No tiene experiencia todavía como entrenador pero está buscando su camino muy bien, con su propio estilo. Me gusta que la gente sigue sus propios instintos como él está haciendo", sentenció.