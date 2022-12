Yerri Mina y Davinson Sánchez, los colombianos que seducen al Barça

Ambos jugadores han sido seguidos desde hace varios años por el ojeador que el club azulgrana tiene en Colombia, Francesc Guitart, así como el máximo responsable a nivel internacional en la captación de jóvenes talentos, Pep Segura.



Davinson Sánchez, ex de Atlético Nacional, dio el salto al fútbol europeo el pasado mercado de verano, al Ajax de Amsterdam, por una suma aproximada de 5 millones de euros.



Después de ganar todos los títulos posibles con el equipo verdolaga, entre ellos la Copa Libertadores, el jugador decidió que era el momento idóneo para recalar en el histórico equipo holandés.



Hay pocos equipos en el mundo que puedan ofrecer a un chico de 20 años, jugar al máximo nivel europeo, y seguir desarrollándose profesionalmente, algo que el FC Barcelona no le pudo dar el pasado verano.



El equipo catalán le ofreció estar entre el segundo y primer equipo, cosa que su representante, Néstor Villareal y el jugador no aceptaron. En la actualidad el traspaso está valorado en unos 25 millones de euros y hasta la fecha no hay ninguna oferta concreta por él.



El otro candidato es Yerri Mina, quien parece que es el que tiene más opciones de vestir la camiseta azulgrana el año que viene. El jugador fue seguido tanto cuando militaba en el Internacional Santa Fe de Colombia, y actualmente en el Palmeiras brasileño.



Pep Segura, en representación del club catalán, estuvo presente en algunos partidos del semestre pasado para verlo en directo. A la vez que los máximos responsables de ambas instituciones llegaron a un acuerdo de colaboración en diferentes ámbitos de gestión.



Aprovecharon la firma de ese acuerdo, para acordar también un derecho preferencial sobre el jugador. Se fijaba esa opción para finales de 2017, cuando el fútbol en Brasil y Sudamérica finaliza la temporada, pero la necesidad ha hecho que se esté contemplando la incorporación para este mismo verano.



Yerri Mina destaca por su físico imponente. Se trata de un jugador de 1,95, gran dominador del juego aéreo, con buena colocación y que nunca rehúsa el choque.



La única duda es cómo se adaptaría al juego del Barça, el riesgo táctico, con líneas muy avanzadas, no parecen ser lo mejor para Mina, ya que sí carece de algo es de velocidad.

Está preparado para jugar en un gran equipo de Europa. Es un jugador hecho, a diferencia de Davinson Sánchez que tiene mejores cualidades para el estilo azulgrana, pero todavía le falta esa madurez futbolística para recalar en el equipo catalán. Mina parece una opción de presente y Davinson de más futuro.