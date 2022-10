Zidane no da por eliminado al Barcelona ante el PSG

El 4-0 que recibió el Barcelona en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el PSG, no es definitivo para Zinedine Zidane que afirmó que el equipo de Luis Enrique "puede hacer cosas aún en la competición", aunque confesó que ve al equipo francés como "candidato para la Champions".



"Vimos a un París Saint Germain muy fuerte y un Barcelona menos, nada más. Pero como siempre en el fútbol hay un partido de vuelta y hay que jugarlo, porque sabemos que el Barcelona es un muy buen equipo y que aún puede hacer cosas en esta competición", aseguró sin dar por sentenciada la eliminatoria.



Preguntado por el PSG, el técnico madridista lo situó entre los favoritos al título, aunque destacó que lo tienen que demostrar en más partidos de alto nivel en las rondas definitivas.



"El PSG siempre ha sido un gran candidato para la Champions. Es cierto que en Francia todos esperaban más de ellos, pero siempre demostraron que tienen un gran potencial y forman parte de los favoritos", opinó en rueda de prensa.



"El resultado que obtuvieron en París impresiona mucho. Tal vez a priori ahora son favoritos, pero todos los equipos quieren ganar el título y es un camino muy largo y duro para todos. No es un resultado el que te hace ganar la Champions, no es suficiente para hacerlo, lo he vivido como jugar y entrenador. Perdimos 2-0 contra el Wolfsburgo el año pasado y acabamos ganando 3-0 en el Bernabéu. En cualquier momento puede pasar algo para remontar las eliminatorias", añadió.



Por último, no cree Zidane que en el caso de que el Barcelona caiga en octavos de final, vaya a condicionar el pulso por LaLiga Santander que mantienen ambos, al tener menos desgaste hasta el final el equipo de Luis Enrique. "No va a cambiar nada para nosotros. No tenemos que mirar a los demás, solo lo que hacemos nosotros".