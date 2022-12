Aplazan reunión para definir aumento del salario mínimo

Este jueves se cumplió la quinta reunión para definir el salario mínimo. Reunión en la que no llegaron a ningún acuerdo empresarios, Gobierno y sindicatos para definir el aumento, que empezará a regir el primero de enero de 2017.



La ministra de Trabajo, Clara López, y el de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunciaron que se van a reunir con el presidente Juan Manuel Santos entre lunes y martes para definir la propuesta del salario mínimo y así poder retomar las reuniones de concertación el jueves, 22 de diciembre.



"Apenas llegue el presidente Santos, vamos a reunirnos bilateralmente con todos los sectores para llegar a la concertación de todos los colombianos. Vamos a definir el punto medio con todos los sectores, porque esto se hace hablando con todos, no adivinando", agregó la ministra.



La respuesta de los empresarios



Guillermo Botero, presidente de Fenalco, pidió la pronta llegada del presidente Santos "porque mientras el Gobierno no defina su propuesta de aumento del salario mínimo, ni nosotros los empresarios nos vamos a mover del 6,5 por ciento ni los sindicatos del 14", explicó.



Sindicados, molestos con el saludo "pasajero" del ministro



Esta es la polémica de todos los años, pero para muchos es aún peor porque este aumento del salario mínimo se debate en medio de la Reforma Tributaria. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, llegó a la reunión, entregó un corto saludo y pasados 30 minutos se retiró.



"Estamos muy inconformes con la presencia del ministro Cárdenas en la reunión, porque cuando un ministro llega a una reunión de concertación no puede esperar solo un saludo. Los sindicados y empresarios hicieron algunos reparos acerca de la Reforma Tributaria, pero el ministro no tuvo la delicadeza de responderlos", agregó Fabio Arias, representante de los sindicatos.



Hasta hoy era el plazo para definir el aumento del salario mínimo, pero en vista de que no hubo concertación lo prorrogaron para el próximo jueves.



La polémica está porque los empresarios proponen un aumento de 6,5 y los sindicatos 14, pero el Gobierno no se ha manifestado.