Avianca pide a pilotos retomar diálogo y levantar el cese parcial de actividades

Avianca se dirigió por medio de un comunicado a la Organización de Aviadores de Avianca. La compañía invitó a los capitanes a seguir con la mesa de negociaciones este martes 14 de marzo a las 10 de la mañana.



También se refirió a que si bien la reforma tributaria ha tenido impacto para los pilotos, según el cálculo tributario que la aerolínea hizo para cada uno ellos, el impacto sería del 7 % y no del 32 % como la Odeaa lo ha dicho en varias ocasiones.



Avianca asegura que ha venido ofreciendo en la mesa un aumento de 1.5 % adicional al IPC, es decir un equivalente a 7,25 % lo cual, sostiene la aerolínea cubre la diferencia real presentada en los cálculos tributarios.



Así mismo indica que para determinar la estructura salarial se debe tener en cuenta la capacidad adquisitiva de cada país donde se opera por lo que de acuerdo al nivel de vida de Perú vs Colombia hoy ganan equivalentemente lo mismo.



Finalmente, Avianca afirma que no se trata de quien negocia, sino de qué está en juego y qué quieren lograr y así darle continuidad a la empresa que hoy da empleo a más de 20.500 personas en América Latina.