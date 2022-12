Comienza la puja entre gremios y sindicatos por el incremento del salario mínimo

Este lunes se instalará la mesa de conciliación entre empresarios, sindicatos y Gobierno para definir el aumento del salario mínimo que regirá en 2017.



La productividad y la inflación serán dos factores determinantes para que las partes sienten una posición definitiva y así llevar la propuesta a la mesa.



Desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) han pedido un aumento del 14 %, mientras que la Confederación General del Trabajo (CGT) ha anunciado que solicitará un incremento de 5 % por encima de la inflación. La Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) ha decidido esperar el reporte de la inflación para hacer su propuesta.



Por los gremios, se ha conocido que ofrecerán un incremento entre el 6,5 y 7 %, esto, argumentando que los efectos de la Reforma Tributaria serán negativos para las empresas y que la carga de impuestos planteada en este proyecto alcanza el 70 % de las utilidades de la industria.



Gobierno a la espera



Clara López Obregón, ministra de Trabajo, señaló que hasta el momento se han venido desarrollando reuniones técnicas con los gremios productivos y las centrales obreras para lograr un equilibrio en las propuestas que se discutirán a partir de este lunes.



“Lo que se busca es encontrar un equilibrio entre la justicia social y la realidad de las empresas en Colombia, cada cual con intereses legítimos a defender y el Gobierno actuando como árbitro”, dijo López.



Sobre la propuesta del Gobierno, la ministra señaló que aún no hay alguna formal y que centrarán su posición una vez se haya escuchado a las partes.



“Queremos un salario mínimo legal que satisfaga al máximo los intereses de ambas partes, por ahora no tenemos propuesta, vamos a escuchar las propuestas de ambas partes, nosotros no nos vamos a casar con una cifra, vamos a buscar al máximo un consenso entre lo que proponen las centrales obreras y los gremios de producción”, agregó.



