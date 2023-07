Desde el pasado viernes, 7 de julio, Prosperidad Social inició el segundo pago de tránsito de Renta Ciudadana. Cabe recordar que desde el Banco Agrario de Colombia se está aplicando pico y cédula en sus oficinas para controlar el flujo de personas que acuden a retirar este subsidio.

"En este segundo ciclo tras verificar el cumplimiento de corresponsabilidades en salud y educación y después de una exhaustiva operación anticolados, con cruces de información de diferentes bases de datos, de los 3.300.000 millones que los hogares que se encontraban proyectados en el programa, más de 2.000.000 millones cumplieron los requisitos y recibirán la transferencia monetaria", indicó la directora general de Prosperidad Social, Cielo Rusinque.

¿Cómo saber si soy beneficiario de Renta Ciudadana?

El anuncio de Prosperidad Social indicó que más de 2 millones de familias están habilitadas para recibir Renta Ciudadana, por eso saber si sé es beneficiario es muy fácil. Todo el proceso se hace a través de la página web de la entidad.

Una vez en la página de Prosperidad Social, el usuario deberá poner sus datos personales: cédula y fecha de expedición del documento. Antes de consultar, es importante tener en cuenta si el hogar hace parte de las familias más vulnerables y están dentro de los 2 millones de habilitados.

En caso de que usted no sea beneficiario, le tendrá que salir el siguiente mensaje: "No está dentro del listado de inscripción para la cuarta fase de operación del programa Familias en Acción “Transición a Renta Ciudadana” dado que no realizó preinscripción en las fechas establecidas por Prosperidad Social".

Pero si usted es beneficiario, el portal le indicará el paso a seguir par hacer el reclamo oficial del subsidio de Renta Ciudadana.

Así funciona el pico y cédula del Banco Agrario:



Lunes: 1 y 2

Martes: 3 y 4

Miércoles: 5 y 6

Jueves: 7 y 8

Viernes: 9 y 0

Sábado 1 y 2

Domingo 3 y 4

