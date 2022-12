Distrito presentó proyecto para que impuesto predial no aumente más de 20% anual

Un proyecto presentado por la Alcaldía de Bogotá fue presentado al Concejo de Bogotá, el cual le daría vía libre a la posibilidad de liquidar de otra manera la base para cobrar el impuesto predial, partiendo del avalúo catastral de cada inmueble y no permitiendo que el aumento supere el 20 %.



El presidente del Concejo de Bogotá, Roberto Hinestrosa, explicó en los micrófonos de Vive Bogotá los principales detalles que incluye el proyecto:



-Busca la simplificación y la sostenibilidad de las tarifas.

-Se planea la actualización anual de las tarifas basado en el Índice de Precios.

-El pago diferido en cuatro cuotas anuales que se cobrarían con los recibos de los servicios públicos.

-Se establece que el impuesto predial no puede subir en más de 20 %



“Este es un beneficio para todos los estratos y no es un tema de izquierda o derecha sino un tema de organización del sistema predial en Bogotá”, enfatizó Hinestrosa.



Finalmente, destacó que desaparecería la estratificación del impuesto predial, pues se regiría por el avalúo catastral.