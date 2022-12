Diversificar exportaciones evita volatilidad del dólar afecte economía: BVC

"El problema de fondo no es el precio del petróleo, el problema de fondo es que Colombia es altamente dependiente de las exportaciones petroleras entonces para reducir la volatilidad en la tasa de cambio el país tiene que reducir vulnerabilidad de Colombia en materia de exportaciones petroleras", explicó Córdoba.

Para el presidente de la Bolsa de Valores que en el país haya una volatilidad tan pronunciada como la que ha registrado el dólar durante este primer trimestre no es buena para ninguna economía.



"No es buena para colombianos, no es buena para la inversión, no es buena para los empresarios porque uno está tomando decisiones con un altísimo nivel de incertidumbre y eso al final se traduce en costos y al traducirse en costos implica que hay menor inversión", dijo Córdoba.

Córdoba agregó que la tarea es diversificar la oferta exportadora del país de manera que permita tener un flujo predecible de dólares mucho mayor con otros productos y con una canasta diversificada.