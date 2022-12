Ecopetrol asumió operación de Campo Rubiales

Desde este primero de julio el Campo Rubiales, ubicado en Puerto Gaitán en el departamento del Meta, que era operado por Pacific Exploration, vuelve a ser administrado por Ecopetrol. Los trabajadores, sindicatos y la comunidad aseguraron que este hecho traerá beneficios y permitirá aumentar la producción petrolera del campo.

Desde hace 2 meses Ecopetrol se está preparando para asumir las actividades del Campo Rubiales que estaban a cargo de Pacific Exploration y que desde este primero de julio serán asumidas por la estatal petrolera.

El presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, ha señalado que para garantizar que el cambio de administración no afecta la producción del campo, se contrataron a más de 200 ex empleados de Pacific que continuarán a cargo de la maquinaria y la operación.

Echeverry explicó, semana atrás, cómo se venía preparando Ecopetrol para asumir la operación de Campo Rubiales "con los trabajadores, ellos tienen que terminar los contratos con los trabajadores de ellos y nosotros tenemos que contratar algunos serán comunes, serán los mismos trabajadores. Como somos socios con Pacific nosotros semana a semana tenemos reuniones para saber cómo opera el campo, por eso tenemos una información fidedigna y a tiempo".

A través de un comunicadon Pacific Exploration entregó un balance de la gestión realizada en el Campo Rubiales y señaló que durante su administración se perforaron más de mil pozos y se realizaron inversiones superiores a los mil millones de dólares en exploración y producción, además las regalías pagadas al Estado colombiano aumentaron un 700% ascendiendo a los 5 billones de dólares.

"Después de transformar a Rubiales en el campo petrolero más importante de Colombia y de cambiar positivamente la vida de los habitantes y la región, Pacific Exploration & Production termina los contratos de Participación de Riesgo Rubiales y de Asociación Pirirí luego de 8 años de exitosa operación", señaló Pacific.

También la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) destacó la gestión realizada por pasific en el Campo Rubiales al convertirlo en uno de los campos petroleros más grandes del país que pasó de producir 7.900 barriles de crudo al día en 2007 alcanzar los 208 mil barriles diarios en promedio durante el año 2013.

“El país no puede olvidar el aporte de Pacific y BP, no solo en términos económicos sino en transferencia de conocimiento que permitió convertir a Rubiales y Cusiana en dos de los complejos petroleros más importantes de Colombia. Igualmente, no puede olvidar la apuesta por Colombia que hicieron estas compañías, que vieron al país como un escenario atractivo para invertir sus recursos y aportar al desarrollo nacional y regional”, aseguró Francisco José Lloreda, Presidente Ejecutivo de la ACP.

Según el presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), César Loza, los beneficios que está retoma al campo rubiales generará van desde mayores garantías laborales para los trabajadores cómo beneficios para la comunidad y aumento en la producción petrolera.