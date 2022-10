Ecuador no puede imponer salvaguardias a exportaciones colombianas: CAN

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) informó que el gobierno de Ecuador solicitó este martes, al reinicio de sus actividades, establecer salvaguardias por devaluación monetaria contra las exportaciones colombianas que entran a dicho país, pero que no es posible su aplicación hasta tanto la Secretaría General no se pronuncie de fondo.

La comunicación del organismo internacional señala que a partir de este martes, cuando se hace la radicación oficial de los documentos enviados por Ecuador, empiezan a corren los plazos establecidos por las normas que rigen este bloque económico para analizar la solicitud y dar una respuesta oficial.

Así las cosas, el carácter de emergencia de la solicitud del gobierno del Ecuador no es aplicable a la solicitud de imposición de arancel a exportaciones colombianas, por lo menos hasta que haya un pronunciamiento de la Secretaría General de la CAN, por lo que el arancel que entró en vigencia ayer no cuenta con la autorización de este órgano rector.