En el Congreso piden sesiones extraordinarias para debatir la reforma tributaria

De acuerdo con el representante, no se van a gravar los impuestos para la construcción de viviendas de interés social, la canasta familiar y las bebidas azucaradas.



"Esto en defensa de la clase media. El tema de vivienda que es muy sensible para los estratos 1,2 y 3 por eso defendimos el no gravar a la construcción de viviendas para los colombianos de escasos recursos", explicó Padaui.



De realizarse las sesiones extras en el Congreso de la República, el próximo 23 de diciembre sería aprobada la reforma tributaria.