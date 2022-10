Especial: ¿Qué tan fácil es crear empresa en Colombia?

Este viernes en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, varios expertos y emprendedores colombianos debatieron sobre las dificultades de crear empresa en el país. Los trámites que esto requiere y las ayudas que el Gobierno brinda a todas aquellas personas que deciden arriesgarse a crear compañías.

Crear una nueva empresa y tener independencia económica ha pasado por la mente de la mayoría de colombianos, sin embargo, algunos se han encontrado con obstáculos que les ha dificultado hacerlo realidad.

Publicidad

Según Alejandra Plazas, consultora senior en la agencia de consultoría Dalberg, una de las más importantes a nivel mundial, esto se debe a muchos factores.

Lea también: Bruna & Fausta, una empresa de bolsos caleña que roba miradas en el mundo de la moda

Plazas aseguró que el colombiano tiene bastantes retos para emprender, escalar y posicionar su pequeña empresa.

“Los retos van desde los temas institucionales, financieros, de conocimiento y talento humano”, indicó la experta.

Publicidad

En relación a los financieros, la consultora aseguró que en Colombia no hay facilidad de acceso al capital, ya que los bancos no dan préstamos fáciles, a no ser que demuestre trayectoria.

“En la mayoría de los casos, el emprendedor exitoso es quien tiene fondos personales o recibe el apoyo financiero de su familia”, indicó Plazas.

Publicidad

Entérese de: Lo que debe tener en cuenta para emprender una buena idea

A su vez, la experta aseguró que aún no hay un “ecosistema para emprendedores eficiente” ya que los programas que tiene el Gobierno Nacional no son suficientes.

“Faltan apoyos para orientar a los nuevos emprendedores”, aseguró.

En lo que tiene que ver al talento humano, Alejandra explicó que el colombiano carece de temas educativos y culturales para entender cómo es el mundo de las finanzas.

Publicidad

“Pocas personas pueden acceder a estudiar administración de negocios, algo que se debe formar desde los colegios”, indicó.

Le puede interesar: Más de 600 personas participaron en el evento de emprendimiento más grande de Colombia

Publicidad

“Los colombianos son adversos al riesgo. No están tan dispuestos a tomarlos por lo que no ven como natural lanzarse a emprender porque a la gente le da miedo” agregó.

Entre tanto, la experta aseguró que, en relación a los términos educativos, los colombianos no están enseñados a superar el fracaso.

“Los grandes emprendedores del mundo han aprendido del fracaso. En Colombia, si fracasaste una vez, ahí te quedaste. El emprendedor más exitoso es el que sigue superándose”, dijo.

“Somos sumisos y nos gusta que nos digan cómo hacer las cosas. Nos falta ser más atrevidos”, agregó.

Publicidad