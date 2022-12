Gobierno prometió 11 puntos del PIB para la pandemia, pero solo se han destinado 0,34

Luis Carlos Reyes, economista y director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, habló en Mañanas BLU sobre la disparidad en los anuncios sobre inversión hechos por el Gobierno y lo que se ha materializado.

“Lo que encontramos fue que el Gobierno en distintos anuncios ha dicho que ha invertido 11 puntos porcentuales del PIB y 6 puntos son en créditos”, declaró el especialista.

“De las fuentes verificables a las que el Gobierno le ha transferido solo vemos que para las necesidades de la pandemia se ha destinado el 0.34 del PIB”, sostuvo Reyes.

El economista dijo que dicha incongruencia no significa que los recursos se hayan perdido o que no se vayan a destinar.

“Esto no quiere decir que el Gobierno no tenga planes con el resto de la plata, pero sí quiere decir que los planes de pronto están en la cabeza de funcionarios de Hacienda, pero no hay un plan detallado”, declaró.

“Nosotros como ciudadanos queremos saber que nuestros impuestos se están usando bien y necesitamos compromisos más detallados de qué se va a hacer”, añadió.

Según Reyes, la falta de claridad implica dificultades.

“La corrupción empieza cuando no hay cuentas claras del Ministerio de Hacienda”, opinó.

