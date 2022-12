Gravar ahorros de seguros de vida equivale a gravar ahorros de bancos: Fasecolda

Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda, se refirió a la iniciativa incluida en el proyecto de Reforma Tributaria que eliminaría las exoneraciones a las distintas modalidades de ahorro pensional, entre ellos los ahorros de los aportantes al sistema de ahorro individual con solidaridad que manejan las aseguradoras.



“Gravar el componente de ahorro en los seguros de vida sería tanto como gravar las cuentas de ahorros de los bancos. Si esto lo hacen, matan el producto de seguro de vida con ahorro, porque nadie teniendo un mecanismo libre de impuestos, que puede tener una rentabilidad semejante, va a comprar un producto que tiene impuestos”, indicó Botero.

Vea también: Ley de Financiamiento gravaría las indemnizaciones de seguros de vida con 10%



De acuerdo con Botero, “se generaría una asimetría regulatoria en contra de mecanismos de ahorro relacionados con seguros de vida”.



Otro tema que causa nerviosismo en el gremio de las aseguradoras tiene que ver con la posibilidad de que se grave las indemnizaciones por concepto de seguros de vida como si se tratara de una ganancia ocasional.



“Las indemnizaciones no se deben gravar, esto es un principio elemental de tributación, son aquellos ingresos que en el momento de su percepción –estoy recitando el texto legal– producen un enriquecimiento. Aquello que resarce por definición no enriquece, sino que restablece. No debería haber impuestos sobre las indemnizaciones producto de seguros de vida”, agregó.



Escuche completa esta entrevista:

Publicidad