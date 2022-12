“Inconformidad no es tanto con el empresariado, sino con el sistema”: Arturo Calle

La más reciente encuesta de Invamer mostró por primera vez desde que se hace la medición que la imagen de los colombianos frente a los empresarios superó la negativa que la positiva. Según los resultados, la calificación desfavorable llegó al 49 % y la positiva al 44 %. Mañanas BLU se dio a la tarea de hablar con protagonistas del empresariado colombiano para obtener una explicación del fenómeno.

Arturo Calle, dueño de la marca de ropa que lleva su nombre, defendió al empresariado colombiano y aseguró que las causas de la protesta en Colombia son en realidad contra el sistema.

"El empresariado colombiano es excelente en la parte social”, sostuvo Calle.

“La inconformidad no es tanto con el empresariado, sino con el sistema por el cual en el país entra un dinero que se puede invertir en lo social, en los estratos bajos, pero qué sucede: la corrupción, el contrabando, la evasión de impuestos, la evasión de IVA, por no mentar otras evasiones. Ahí hay un dinero que se habla entre 75 y 100 billones de pesos. Parte de ese dinero, si se pudiera recaudar en este momento no habría marchas de inconformidad”, agregó.

“El problema no es del empresariado, el problema es que no hay unos dineros para llegar allá”, complementó.

Mañanas BLU también conversó con Natalia Gutiérrez, fundadora de Coure, empresa de confección de ropa interior femenina. Según la emprendedora, a los empresarios colombianos les toca ser bastante creativos debido a las condiciones del mercado.

“Nos hemos basado más en ser una empresa que le genera valor al país construyendo empresarias pequeñas”, indicó Gutiérrez.

Según Vladimir Gutiérrez, dueño de una empresa ocupada en la fidelización de clientes, los emprendedores luchan con las altas tasas impositivas.

“Queremos generar desarrollo, pero cuando lo estamos haciendo y cuando queremos llegar allá nos encontramos que nos brinda el mismo Estado”, declaró Gutiérrez.

Otro empresario que opinó fue Francisco Sierra, de Incolmotos, quien aseguró que “para hacer empresa uno tiene que conocer muy bien el negocio, tener mucha tenacidad y mucha persistencia”.

