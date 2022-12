Jairo, el rescatista de arroyos que ha salvado a 200 personas

Jairo Arroyo no supera el metro sesenta de estatura, es delgado de contextura y de piel morena. Su nombre es conocido entre quienes frecuentan sectores aledaños a la calle 76 con carrera 52. Desde allí ha saltado al agua en numerosas ocasiones, para salvar a quienes caen por accidente a los arroyos de Barranquilla, una labor que lo ha llevado a salvar de la muerte a más de 200 personas.

"Si yo no llevo susto, no me lleva el arroyo. Si uno se para con las piernas abiertas y en diagonal no lo arrastra. Pero si un va de frente, se lo lleva", cuenta el hombre, quien es un experto en el tema.

Asegura que esta es una labor que hace "porque me nace del corazón" y no porque desee alguna contribución económica. De hecho su nombre no es conocido más allá de la calle 76, en donde repara autos los días en los que no hay problemas con arroyos.

"Después de rescatar, me desaparezco. Yo no lo hago por dinero", confiesa Arroyo, quien recientemente fue protagonista de un video en el que quedó registrado el momento en el que le lanzaba una cabulla a un vehículo para recuperarlo de las corrientes del arroyo de la 76.