Resultados de la Lotería del Cauca, sorteo del sábado 20 de diciembre: premio mayor y secos

La Lotería del Cauca llevó a cabo su sorteo número 2590 la noche de este sábado, brindando una nueva oportunidad a miles de apostadores de todo el país de convertirse en millonarios. En esta ocasión, el premio mayor asciende a 8.000 millones de pesos, uno de los más atractivos dentro del portafolio de loterías en Colombia.

Además del premio principal, el sorteo cuenta con un amplio plan de premios pensado para aumentar las probabilidades de ganar. Los jugadores pueden llevarse un seco de $300 millones, un seco de $200 millones y dos secos de $100 millones, lo que convierte a esta lotería en una de las más llamativas del fin de semana.

Número ganador del premio mayor de la Lotería del Cauca hoy, sábado 20 de diciembre de 2025

El número ganador del premio mayor de este sábado 20 de diciembre de 2025 fue (en minutos). ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $8.000 millones!

Para resolver inquietudes relacionadas con el cobro de premios, tiempos de pago, impuestos aplicables o el impuesto de ganancia ocasional en premios en especie, la Lotería del Cauca dispone de la línea de atención 018000930320.



Ganadores de los secos de la Lotería del Cauca

A continuación, se presentan los números ganadores de los premios secos del sorteo, para que los apostadores puedan revisar con atención su billete y confirmar si resultaron favorecidos en esta edición.



(En minutos)

Asimismo, se comparte la imagen oficial del resultado del sorteo xxxx de la Lotería del Cauca. Se recomienda comparar cuidadosamente los números de su billete con la imagen oficial para verificar de manera precisa si obtuvo alguno de los premios.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Cauca?

Quienes resulten ganadores del Premio Mayor deben dirigirse a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con el billete o las fracciones ganadoras, su RUT, una certificación de cuenta bancaria y la cédula de ciudadanía. Allí se validará la autenticidad del billete y se elaborará el acta correspondiente para iniciar el proceso de pago de forma segura.

En el caso de las aproximaciones, estas pueden reclamarse directamente con el lotero de confianza, ya sea recibiendo el dinero en efectivo o intercambiando las fracciones ganadoras por nuevos billetes para próximos sorteos.

Si el premio supera los $2.036.000 y genera retención en la fuente, el ganador deberá presentar el RUT expedido por la DIAN y una copia de la cédula de ciudadanía al momento del reclamo.

Para los premios secos, el cobro puede realizarse ante un distribuidor autorizado, quien, según su capacidad de pago, podrá cancelar el premio de inmediato o tomar los datos del ganador para remitir el caso a la Lotería del Cauca y completar la verificación del billete.



¿A qué hora juega la Lotería de Cauca?

La Lotería del Cauca se juega todos los sábados a las 11:00 p.m., con transmisión por el Canal UNO. Recuerde que el próximo sorteo de la Lotería del Cauca se realizará el sábado 27 de diciembre de 2025. Comprar el billete con anticipación podría marcar un antes y un después en su vida.