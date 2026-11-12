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Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Resultado ColorLoto: números y colores ganadores del sorteo 235 hoy 12 de noviembre de 2026

Resultado ColorLoto: números y colores ganadores del sorteo 235 hoy 12 de noviembre de 2026

Ningún jugador acertó la combinación completa del sorteo 235. El acumulado sube a $2.290 millones y 656 apostadores se repartieron $12,5 millones en premios

ColorLoto
ColorLoto.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de nov, 2026

El sorteo 235 de ColorLoto, realizado el jueves 12 de noviembre de 2026, terminó sin ganador del premio mayor. La combinación ganadora de números y colores fue la siguiente:

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Como ningún apostador logró los seis aciertos, el premio principal se acumuló. Para este sorteo, el acumulado era de $2.280 millones y para la próxima jornada aumentará a $2.290 millones.

¿Cómo se juega ColorLoto?

ColorLoto es una modalidad de Baloto que comenzó a operar el jueves 15 de agosto de 2024 y en la que los participantes eligen seis balotas entre seis colores: amarillo, azul, rojo, verde, blanco y negro. A cada balota se le asigna un número del 1 al 7, y es posible escoger balotas del mismo color con números distintos o balotas con el mismo número en colores diferentes.

No se permite repetir combinaciones iguales de número y color, y el valor de la apuesta es de $5.000 con IVA incluido. El juego puede hacerse de forma manual o automática, con un máximo de cinco apuestas por tiquete.

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Categorías de premiación

Además del premio mayor, el juego entrega premios a quienes aciertan 5, 4 o 3 balotas con el número y el color correctos, y también a quienes aciertan los 6 colores o los 6 números, aunque no coincidan en la misma combinación.

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El premio mayor arranca en $1.000 millones y, cuando no hay ganador, el monto se acumula para los sorteos siguientes.

¿Cuándo juega ColorLoto?

Los sorteos se realizan los lunes y jueves entre las 10:00 y las 10:15 de la noche, hora de Colombia, con transmisión nacional por Canal 1. El próximo sorteo será el lunes 9 de noviembre de 2026.

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Las apuestas pueden hacerse en los puntos de venta de Su Red y SuperGIROS, así como en la página web oficial de Baloto.

¿Cómo cobrar un premio de ColorLoto?

Los premios inferiores a 182 UVT se pagan en los puntos de venta autorizados, mientras que los iguales o superiores a ese valor se cobran únicamente en la entidad fiduciaria.

Antes de iniciar cualquier proceso de reclamación, se recomienda confirmar los resultados en los canales oficiales de Baloto.

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