Metrolínea impuso multas a operadores del servicio por no sacar buses requeridos

Por no sacar buses requeridos, Metrolínea impuso multas a los operadores del servicio. Diariamente los concesionarios deberán pagar 37 millones pesos en promedio.

Según lo explicó la gerente de Metrolínea, Emilcen Jaimes, es sistema Integrado de transporte Masivo Metrolínea inició el proceso sancionatorio para las empresas operadoras del sistema porque no sacaron los buses que fueron solicitados para atender a la comunidad en medio de la cuarentena y la apertura del sector de la construcción en el área metropolitana de Bucaramanga.

“Como se pudo informar la ciudadanía desde el lunes, se tenía proyectada una nueva programación completa adicional con el propósito de acatar la medida del 35%, pero esta flota de buses no fue programada ni suministrada por parte de los concesionarios de operación Metrocinco Plus y Movilizamos. Con base en eso, Metrolínea inició el proceso que conllevaría a la imposición de multas. Este proceso se hace diariamente porque el incumplimiento es diario”, aclaró Jaimes.

En este momento, los operadores no están sacando 21 buses que fueron los adicionales pedidos y en ese sentido la multa asciende a 37 millones de pesos diarios aproximadamente, es decir, un concesionario debe pagar 17 millones y el otro operador el resto de la multa, hasta que saquen los buses.

“En estas multas se tienen que adelantar el proceso correspondiente que establece la ley para poder implementarlo, pero Metrolínea tiene todas las pruebas correspondientes para que esa multa prospere dentro del proceso sancionatorio que se está iniciando”, explicó la gerente de Metrolínea.

Por su parte, algunos de los directivos de las empresas operadoras han manifestado que no pueden sacar más buses porque en este momento hay una multa millonaria por parte del ente gestor con los concesionarios que operan el servicio, en las calles del área Metropolitana de Bucaramanga.