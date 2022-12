Modificaciones a Reforma Tributaria reducirán recaudo en $900 mil millones

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en entrevista con BLU Radio, dijo que las modificaciones en el proyecto de Reforma Tributaria reducirán recaudo en 900 mil millones de pesos.



“Las comisiones terceras en eso fueron bastante unánimes. Hubo muy pocas voces a favor del impuesto de bebidas azucaradas, ahí se sacrificaron cerca de 900 mil millones de pesos”, dijo.



De otro lado, Cárdenas negó que la reforma tributaria haya sido aprobada en el Senado “a pupitrazo”.



“Esto no se ha hecho a pupitrazo. No ha habido una reforma tributaria que se haya discutido más intensamente”, dijo.



En ese sentido añadió que la reforma no se ha hecho a las carreras.



“La ponencia de discutió durante 8 horas, se tomó la decisión de aprobar. Los que tenían proposiciones tuvieron el espacio para presentarlas”, dijo.



Sobre el contenido, Cárdenas dijo que no se hicieron “alteraciones” ni “modificaciones” a los productos de la canasta familiar para aplicar IVA del 19%.



El ministro enfatizó en que el Gobierno no busca recursos para un año puntual, sino para el 2022 porque “lo que le interesa a las calificadoras es que el horizonte fiscal esté despejado”.





Publicidad