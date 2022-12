¿Necesita un crédito? Responda estas 10 preguntas y averigüe si le conviene

Teniendo en cuenta que muchas veces es necesario solicitar un préstamo, la firma Resuelve tu Deuda plantea un sencillo cuestionario de 10 preguntas a modo de guía para que cualquier persona tome la mejor decisión basado en su situación económica actual. (Lea también: Aliste su bolsillo: Así se verá afectado por nuevos niveles de consumo de agua )

1. ¿Es necesario para usted solicitar un crédito en este momento?

2. ¿Cuenta con un fondo de emergencia que le permita cubrir sin inconvenientes sus gastos por seis meses en caso de quedarse sin empleo, o enfermarse, entre otros?

3. ¿Está destinando menos del 30 por ciento de sus ingresos mensuales al pago de deudas y a sus ahorros?

4. ¿Sabe que utilizar el préstamo para aumentar su ingreso mensual puede generar un problema de sobreendeudamiento?

5. ¿Cuenta con un trabajo estable que le permita cubrir mes a mes las cuotas del nuevo crédito y el resto de sus gastos?

6. ¿Tiene claro cuánto deberá asumir mensualmente por la nueva obligación y el valor total (incluyendo intereses) que terminará pagando por el crédito solicitado?

7. ¿El monto que piensa solicitar será para invertir o le permitirá generar rendimientos en el futuro?

8. ¿Tiene claras las tasas de interés que ofrecen las diferentes entidades bancarias?

9. ¿Ha realizado una proyección con su presupuesto actual e hipotético que le permita conocer si podría cubrir todas sus obligaciones con una deuda extra?

10. Asumiendo la deuda adicional ¿podrá continuar ahorrando mensualmente?

-Si respondió SÍ a la mayoría de las preguntas:

Usted está listo para solicitar un préstamo. Tenga en cuenta que es importante haber analizado las tasas de interés y costos totales que ofrecen las diferentes entidades bancarias y además, es clave tener claridad el valor total (incluyendo intereses) que terminará pagando por el crédito que ha solicitado.

-Si respondió NO a la mayoría de las preguntas:

Este no es el momento para que usted solicite un crédito. Si no tiene un empleo fijo, si la cuota mensual para pagar el crédito termina siendo muy alta y si no tiene un fondo de emergencia, entre otros temas a considerar, lo mejor es que no adquiera un crédito porque puede verse envuelto en una situación de sobreendeudamiento que lo perjudicará y le quitará su tranquilidad en el futuro.