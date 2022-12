No nos dejaremos meter un bom bom bun a la boca para aprobar la tributaria: Padauí

El representante a la Cámara de Cambio Radical Hernando José Padauí Álvarez aseguró en entrevista con Mañanas BLU que ya hay un acuerdo entre los congresistas para que el IVA no aumente 19 sino 18 por ciento.



“El consenso que hay es que estamos proponiendo que el IVA baje a 18 %, que el impuesto al consumo se aumente dos puntos, no aumentar la base gravable, no a las bebidas azucaradas, no a grabar a los constructores de vivienda de interés social y de vivienda de interés prioritario”, explicó.



Dijo que se trata de propuestas que buscan aminorar el impacto que tiene la reforma sobre la clase media.



El presidente de la Comisión Tercera de la Cámara agregó que no es un consenso con el Gobierno, como dijo el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, sino con la comisión de ponentes y coordinadores.



“El ministro sigue dando la batalla y pidiendo que se apruebe el IVA del 19 %, en la gran mayoría de ponentes y coordinadores hay una intención de que, si se puede aminorar, quede en 18 %”, añadió.



Padauí Álvarez enfatizó en que así el Gobierno ofrezca beneficios, no van a ceder.



“Eso no es posible, nosotros no actuamos bajo las suposiciones de dádivas con el Gobierno. A pesar de que ya llevamos un mes de discusión, no hay nada definido. Eso es una muestra de que no nos vamos a meter un bon bon bum a la boca”, resaltó.



Finalmente, reiteró que la reforma tributaria no depende de ‘mermelada’ y solo se aprobará lo que le beneficie al país.