Pasivo pensional de Colombia supera los $900 billones de pesos: DNP

El director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Luis Fernando Mejía, señaló que el pasivo pensional de Colombia, es decir la deuda que tiene el Gobierno y los fondos de pensiones privados con los trabajadores, es de un poco más de $900 billones de pesos, es decir el 103% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, entendido como el total de la economía colombiana.





"El pasivo pensional está a niveles de 103 puntos del PIB, que son alrededor de $900 billones de pesos, pero que no es un gasto relativamente alto frente a países como Estados Unidos que tienen un pasivo de 200 puntos del PIB".





Vea también Anif propone aumentar edad de pensión de hombres y mujeres cinco años





Sin embargo, Mejía declaró que lo alarmante no es la cifra, pues se ha venido reduciendo durante los últimos años, sino los problemas de la la cobertura pensional a los colombianos.





"Hoy en día no es una nueva preocupación, antes de la ley 100 de 1993 era de 247 puntos (más de $2.200 billones de pesos), se ha venido reduciendo durante los últimos 20 años y el problema no es fiscal sino de la cobertura".





Finalmente, el director del DNP advirtió que cerca del 75 % del gasto que el Gobierno destina al pago de pensiones llega al 40 % de los pensionados más ricos del país.





"El tema de la regresividad del gasto, donde más del 75% del gasto que hace el Gobierno en pensiones se está yendo al 40% más rico".





Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.