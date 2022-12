Peñalosa propone que el impuesto predial se pague por cuotas

Además, en un proyecto radicado en el Concejo, se busca acabar con los aumentos desmesurados. El impuesto no subiría más del 25 por ciento.



El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, radicó un proyecto de acuerdo en el Concejo para que los ciudadanos paguen el impuesto predial por cuotas y sin intereses, tal como lo han venido reclamando desde hace años.



Además, la iniciativa también le fija un tope máximo al aumento de dicho impuesto, que sería del 25 por ciento, para evitar los aumentos desmesurados del pasado.



“Para facilitar el pago del impuesto predial vamos a hacer, como en tantas otras ciudades del mundo, que se pueda pagar a cuotas y no de un solo golpe”, afirmó Peñalosa.



Así las cosas, los ciudadanos no tendrían que endeudarse para hacer el pago a tiempo y evitarse multas. Gracias a la iniciativa que impulsa el alcalde, los bogotanos podrían pagar el impuesto en cuotas trimestrales y en el futuro incluso podrían hacer los pagos a través de los recibos de los servicios públicos.



Pero hay mucho más: este proyecto busca revolucionar la forma como los ciudadanos pagan sus impuestos. Otro de los grandes cambios es que se eliminan los estratos a la hora de hacer el cálculo de cuánto debe pagar un predio.



“Con eso se busca una mayor progresividad, es decir, que los que tienen menos paguen menos y los que tienen más paguen más. La idea es que el cobro responda únicamente al avalúo del predio. Por ejemplo, un predio de estrato uno con un avalúo de $1.000 millones de pesos, pagará con una tarifa acorde a las características y los avalúos del predio”, explicó la Secretaria de Hacienda, Beatriz Elena Arbelaez.



El tercer gran cambio es que no existan aumentos desmesurados en el cobro, y que se ponga un límite para que los capitalinos no vean afectadas sus finanzas a la hora de pagar el impuesto.



“En ese mismo proyecto que está estudiando el Concejo de Bogotá le ponemos un tope a los aumentos que pueda tener el Impuesto Predial, para que no ocurra como en años anteriores, que para algunas personas ha habido incrementos demasiado altos”, explicó Peñalosa.



Lo que se pretende es que cada año, independientemente del comportamiento del avalúo de los predios, el impuesto predial aumente como máximo un 10% para los predios con avalúos bajos (hasta 135 SMLMV); máximo un 20% para los demás predios residenciales y máximo un 25% para predios no residenciales.



Esto no significa que el impuesto subirá esos porcentajes año a año, sino que ese sería su máximo incremento. Como están las cosas hoy en día, el impuesto puede subir hasta 100% de un año a otro, lo que representa una gran afectación para el bolsillo de los ciudadanos.



La iniciativa, por su parte, propone que quien pague antes del vencimiento tenga un 5% de descuento, y si lo hace a través de medios electrónicos tendrá el otro 5 %. Con esto se busca mayor eficiencia y disminuir gastos transaccionales.



Los medios electrónicos que estarán habilitados incluyen la página web de la Secretaría de Hacienda, los puntos de auto atención ubicados en los SupeCADE, aplicativos móviles, puntos Baloto y corresponsales bancarios.



Para que esta iniciativa sea una realidad tendrá que ser aprobada por el Concejo de Bogotá, que en este momento la discute en sesiones extraordinarias. De ser avalada, podría implementarse para que los cambios apliquen a partir de 2017.