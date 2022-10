Precio de la gasolina sube $141 para marzo de 2017 y se ubica en $8.332



El precio del combustible presenta un alza luego del acuerdo alcanzado entre gobernadores y Gobierno Nacional.



A partir del 1 de marzo, el precio de referencia de la gasolina será de $8.332, lo que significa un aumento de 141 pesos con respecto a enero de 2017, mes desde el que no se realizaban modificaciones.



Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía determinó que el precio del ACPM también subirá 55 pesos y se ubicará en $7.756.



El incremento en parte está relacionado con el ajuste que hizo el Gobierno a la sobretasa de los combustibles, otorgado por el ministro de Hacienda para no afectar las finanzas de las departamentos y municipios.



Así las cosas, desde el 1 de marzo los precios de referencia de los combustibles serán los siguientes:





Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Siguen los esfuerzos del Gobierno colombiano por evitar la ejecución del colombiano Ismael Arciniegas. Mientras la Cancillería busca presentar una última solicitud de clemencia, las autoridades chinas informaron que una vez sea ejecutado, su cuerpo será repatriado a Colombia.



-Ismael Arciniegas habló por última vez con su familia en Colombia. En diálogo con Blu radio, su hijo dijo que estaba en condiciones infrahumanas.



-El presidente Santos dijo que su Gobierno no está implicado en el escándalo de Odebrecht. Además, defendió la transparencia en la adjudicación de obras públicas durante su mandato.



-La familia Galán anunció que respetará la decisión de la justicia frente a si le otorga o no casa por cárcel al exsenador Alberto Santofimio, condenado por la muerte de Luis Carlos Galán.



-Se confirma la revancha entre el medallista olímpico Yurberjén Martínez y el cubano Johanys Argilagos, quienes se enfrentaron en los Olímpicos de Río.



-La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca denunció que la explotación minera en Madrid pone en riesgo a una escuela de 400 estudiantes en Tenjo.



-La Personería de Bogotá denunció el abandono en el que está el centro de Desarrollo Comunitario de la localidad de Santa Fe. Aunque la secretaría de salud hizo el cierre del centro, el ente de control aseguró que la administración distrital no ha adelantado las labores para reabrirlo.