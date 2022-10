Programa completo Negocios Blu 6 de enero de 2015

Ecuador no puede imponer salvaguardias a exportaciones colombianas: CAN: La Comunidad Andina de Naciones (CAN) informó que el gobierno de Ecuador solicitó este martes, al reinicio de sus actividades, establecer salvaguardias por devaluación monetaria contra las exportaciones colombianas que entran a dicho país, pero que no es posible su aplicación hasta tanto la Secretaría General no se pronuncie de fondo.

Récord de producción de petróleo en importante campo de explotación de Ecopetrol: De acuerdo con la petrolera estatal colombiana, el Campo Chichimene entre enero de 2014 y enero de 2015 aumentó su producción en 78 %, con lo que el pasado 2 de enero alcanzó un nuevo récord de producción al alcanzar los 86.389 barriles de petróleo por día

Gobierno panameño pide al Congreso no ratificar TLC con Colombia: El ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Melitón Arrocha, dijo que no presentará ante la Asamblea Nacional de su país el Tratado de Libre Comercio firmado con Colombia hasta que las condiciones sean favorables.

Residentes de nuevos edificios podrán elegir su operador de telecomunicaciones: A partir del 1 de junio de 2015 entrará en vigencia el reglamento que permite a los residentes de edificios nuevos escoger libremente a su operador de telecomunicaciones y de televisión por suscripción.

Facebook compra empresa especializada en reconocimiento de la voz: Facebook compró a la start-up californiana Wit.ai, que se especializa en aplicaciones de reconocimiento de la voz, anunció este lunes esa compañía.