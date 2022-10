Regulación para innovar en Colombia, un trámite engorroso para emprendedores

Hoy se celebra en el mundo el Día de San Patricio, una costumbre proveniente de Europa principalmente de Irlanda, en la que la cerveza es el principal factor en la celebración.

Por ello, Lucas Echeverry empresario colombiano e innovador, menciona algunas de las trabas y dificultades que se tienen en Colombia al introducir elementos de nuestra biodiversidad en productos de consumo innovadores que buscan cautivar a ciertos consumidores nacionales e internacionales, como la cerveza.

Según Echeverry “todas las cervezas deben pasar por el Invima (…) en Colombia nos gusta que os regulen todo. Países como EEUU o Europa en general, no exigen un Invima que es un requisito sanitario colombiano. Normalmente lo que le piden a uno es que esté en las normas de buenas prácticas manufactureras generales”.

Para el empresario, en Colombia la regulación asume sin conocimiento cómo va a funcionar una empresa y esto lo que hace es dificultar los procesos, entorpecer los trámites y ‘poner una camisa de fuerza’ al empresario.

“Si se quiere hacer una cerveza artesanal, digamos con chontaduro el Invima no lo permite, lo que la norma dice es que usted no puede innovar, usted no puede hacer nada distinto a lo que nosotros decimos que se hace (…) Entre más complicado y más novedoso sea el proyecto más difícil va a ser pasar por una entidad como el invima”, manifestó Echeverry.

No obstante, son bien conocidos los esfuerzos que hace el Estado por ayudar la innovación empresarial en particular en el tema de posconflicto buscando alternativas productivas sostenibles a partir de la biodiversidad y otras son las normas que regulan la industria.

“El Estado debería entender que la innovación es la locomotora que jale un país. Son pequeñas empresas innovando para convertirse en las futuras grandes empresas del país” indicó Lucas.

La recomendación del empresario es que se reduzca la tramitología, se haga una alto y compare cómo se está compitiendo actualmente a nivel mundial y cómo se va a competir en el futuro con productos que genere el posconflicto y la biodiversidad.

“Dejemos a la gente innovar, quitemos los procesos. Si en EE.UU o Europa no los necesitan en Colombia tampoco. Hagamos vigilancia bien hecha, cerremos y multemos cuando no se cumplan las normas, pero no les pongamos un cinturón de seguridad a los empresarios para no dejarlos mover, porque estamos matando las iniciativas cuando están empezando” puntualizó Echeverry.