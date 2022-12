“Se logró dar el empujón que se necesitaba”: director de la DIAN sobre día sin IVA

El director de la DIAN, José Andrés Romero, se mostró complacido en Mañanas BLU por los resultados de los días din IVA que se desarrollaron el 19 de junio y el 3 junio, en los que las ventas ascendieron a los 9 billones de pesos.

“Se logró dar el empujón a la economía. Tuvimos 953.000 transacciones en el último día sin IVA, más que en el primero”, explicó.

Asimismo, destacó el crecimiento de las ventas electrónicas, mucho más allá de los productos que estaban exentos de IVA.

“Si no hubiera habido día sin IVA las ventas de esos productos no exentos de IVA no hubieran sido de 800.000, sino de 200.000 millones”, indicó.

