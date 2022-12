Sectores reaccionan al impuesto al consumo incluido en la reforma tributaria

La Plenaria del Senado aprobó el texto de la reforma tributaria presentado por el Gobierno Nacional y que empezará a regir a partir del próximo 1 de enero.



Dentro de los principales puntos trabajados en la reforma se encuentran tributos para los tenderos, el uso de los celulares, los datos, internet, combustibles, cigarrillos, licores y alimentos.



Alejandro Rubio, presidente de Asomocol, gremio de la Asociación de Motociclistas de Colombia, se refirió en Mañanas BLU a la afectación al sector de motos a raíz de la aprobación de la reforma tributaria.



“Sigue subiendo la carga de impuestos para las motocicletas y, aunque la solicitud que habíamos hecho al Gobierno nacional sobre eso era que se considerarán las motos pequeñas, los congresistas no saben que este medio de transporte en Colombia no es una pasión, sino que es una necesidad. Somos más de 14 millones de personas los que a diario nos transportamos en motos”, dijo.



Rubio se mostró “sorprendido” por el impuesto al consumo que afecta a las motocicletas, “uno no entiende que busca el Gobierno con esta clase de medidas, cuando no tiene un sistema de transporte eficiente, seguro y rápido”, dijo.



El dirigente gremial manifestó que en la actualidad existen 7 millones de motos en el país, de las cuales el 8 por ciento corresponden a 200 y 250 centímetros cúbicos y se verán afectadas con el impuesto contemplado en la tributaria.



Finalmente, señaló que esta reforma tributaria afecta a la clase menos favorecida.



Por su parte, Alberto Samuel Yohai, presidente de la Cámara Colombiana de Informática, puntualizó que “en la actualidad los usuarios están pagando el impuesto al consumo del 4% únicamente para el servicio de voz, pero a partir de la tributaria, los colombianos empezarán a pagar el impuesto para paquetes de datos”.



Explicó que aquellas personas que pagan menos de $45.000 mensuales no estarán sujetos a pagar el impuesto del 4% adicional.



“En Colombia hay unos 58 millones de usuarios de telefonía móvil, de los cuales el 40 por ciento no utiliza redes 4G”, dijo.



En ese sentido, “ese 40% estarán exentos de pagar el impuesto al consumo por datos móviles”, aseguró Yohai.



“Esta medida tendrá un efecto positivo en lo que tiene que ver con contrarrestar el contrabando técnico de aparatos celulares”, finalizó.