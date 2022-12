Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez no descarta que se retire la Ley de Financiamiento

Durante la Conferencia de Las Américas, en Miami, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez abrió la puerta a la posibilidad de que se retire la Ley de Financiamiento del Congreso, argumentando que hay que buscar la reforma que más le convenga al país.



“Vamos a sacar adelante la reforma, no sé si este texto de esta reforma realmente vaya a ser, al final del día, el que pase al Congreso. De pronto habrá que retirarlo, de pronto habrá que presentar uno nuevo. Lo importante es sacar la reforma que el país de verdad necesita y para esa reforma estoy segura que vamos a tener suficientes argumentos”, dijo.



Ramírez aseguró que es necesario que la clase política esté involucrada en la discusión de la ley, ya que asegura que el compromiso no se ha logrado hasta el momento.

“A veces, cuando faltan esas formas, a veces la gente de resiente. Yo creo que puede sonar un poquito a arrogancia decir ‘aquí está el proyecto del Gobierno’, entonces creo que ahora nos toca a nosotros entender que hay que hacer ese cambio en la manera de relacionarnos con el Congreso”, señaló.



El viceministro de Hacienda, Luis Alberto Rodríguez, reconoció, por su parte, que la discusión en torno al IVA se polarizó en Colombia.



“Desafortunadamente la discusión se politizó y se polarizó, digamos que no pegó como dicen en mi tierra, no pegó ese tema allá. Y efectivamente hubo una instrucción puntual del presidente, llegamos a un acuerdo con el Congreso de no tocar ese tema”, señaló.





