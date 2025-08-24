Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Atentado terrorista en Cali
Ataque a helicóptero
Hambruna en Gaza

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Es necesario revisar la salud de sus pies: En Blu Jeans, programa 17 de agosto del 2025

En En Blu Jeans del domingo, 24 de agosto del 2025, encuentre información, noticias, música, entretenimiento y mucho más.

En Blu Jeans 2023
En Blu Jeans
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 24, 2025 10:42 a. m.

Estos fueron los temas tratados este domingo, 24 de agosto de 2025, en En Blu Jeans:

En Qué me pongo, se habló sobre las frases famosas de la industria de la moda.

En el Tema central, se profundizó en la salud de los pies, teniendo en cuenta las recomendaciones otorgadas por especialistas.

En La Máquina de la Verdad, se habló sobre los mitos y verdades del funcionamiento del cerebro.

En Datos cocteleros, se habló sobre lo que significa que una persona siempre llegue tarde, de acuerdo con la psicología.

Escuche el programa completo aquí:

Publicidad

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Programas completos

Podcast