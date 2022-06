A Yina Calderón casi no la dejan subir a un avión: “Pensaban que llevaba el polvito mágico”

Yina Calderón es una de las generadoras de contenido que siempre acapara titulares y tendencias en las redes sociales. Su vida ha estado llena de escándalos y polémicas, pero a la influenciadora parece importarle poco.

En una cuenta de Instagram, dedicada a las noticias de farándula, la también empresaria se refirió al incómodo momento que pasó por cuenta de sus fajas.

Publicidad

“Yo levantada desde temprano, ya voy para la ciudad de Medellín a visitar mi tienda, hacer unas cositas, ¿ustedes cómo están?… y casi no me dejan pasar mi faja, porque pensaban que yo llevaba el ‘polvito mágico’ en la faja de yeso. ¿Ustedes pueden creer que yo voy a usar mi faja para una cosa como esas, ustedes me creen capaz?”, preguntó Calderón en medio de risas.

La opita es conocida en el mundo digital por su emprendimiento de fajas de yeso para adelgazar, esto unido a otros negocios le han generado bastante dinero del que presume en sus redes sociales.

Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca por qué el expresidente Uribe sigue sonando en esta campaña presidencial: