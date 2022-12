Actriz de ‘Padres e Hijos’ cuenta por qué la agredieron en supermercado de México

“Estaba con mi hija en un supermercado y una mujer furiosa me agredió, casi me mata”, dijo.

Tania aseguró que entraron con los caninos luego de pedirle permiso a los encargados: “íbamos a a hacer un par de compras rápidas, no quisimos dejarlos afuera porque hacía muchísimo sol”.

“No habían pasado 40 segundos cuando la señora con un carro de supermercado arrolló a uno de los perritos”, expresó.

Ante esta situación Tania y su hija, quien la acompañaba en ese momento, hicieron el reclamo a la mujer que respondió aun con más furia y agresiones.

“No me dejó ni terminar la frase, se me tiró a pegarme, se me echo encima, me rompió la ropa, me dejó desnuda en pleno supermercado, mi hija también salió golpeada en el forcejeo”, aseguró.