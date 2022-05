"Ahora dice que me comió": Aida Victoria sobre líder social amenazado que sacó del Chocó

Visiblemente afectada y en medio de lágrimas, la generadora de contenido Aida Victoria contó la lamentable situación que está viviendo actualmente con Cristian, un líder social del Chocó al que ayudó a salir del territorio tras recibir amenazas de muerte.

Aida Victoria decidió ayudarlo y se lo llevó a Medellín para que viviera con ella y empezara a estudiar su carrera profesional. La influencer tomó la decisión de volver a Barranquilla y también lo mantuvo a su lado. Luego de esto, la generadora de contenido comenzó a tener problemas de convivencia con Cristian, quien manifestó querer seguir radicado en la capital de Antioquia. Pese a ello, Aida no le quitó su apoyo y le ofreció seguir apoyándolo, pero esta vez, dándole la oportunidad de crear un emprendimiento con el que pudiese sostenerse.

Sin embargo, de acuerdo a lo revelado por Aida Victoria, Cristian no estuvo de acuerdo y empezó a hablar mal de ella y de su vida intima. Tanto así, que Aida, llorando, contó a sus seguidores que se había atrevido a inventar que habían tenido relaciones sexuales.

"Me tiene ofendida, una persona que le tendí la mano venir a decir que me comió, jugar con mi moral sexual de esa manera. Lo saqué del territorio, lo he apoyado en gastos de hospedaje, alimentación y universidad, pero a partir de este momento le voy a quitar mi apoyo porque se puso a difamarme", indicó Aida Victoria.

Asimismo, la influencer reveló que el líder social también expresó que Aida Victoria lo había ayudado por rating.

"Yo no lo ayudé por rating, lo hice de corazón", afirmó la generadora de contenido.

Vea sus declaraciones aquí: