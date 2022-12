Angelina Jolie, arrepentida de haberle pedido el divorcio a Brad Pitt

Un amigo cercano a la actriz Angelina Jolie le dijo al medio Paris Match que ella “se arrepiente de haber pedido el divorcio a Brad Pitt y le echa muchos de menos”.

Según la fuente, no revelada, Jolie se habría arrepentido luego de sentir la distancia.

Cabe recordar que un familiar también le dijo al portal 'HollywoodLife' que Jolie “no come y no deja de dar vueltas por la casa de los nervios que tiene”.

“Angelina tiene dudas sobre si quiere renunciar a Brad por el resto de su vida”, agregaba la fuente.

Incluso, personas cercanas a la pareja, una de las más famosas del mundo, Angelina “no está presionando en absoluto” con terminar la relación legalmente, además de la división de bienes y las decisiones sobre sus hijos.

“Está muy angustiada porque se precipitó en la decisión y siente que quizás ya sea demasiado tarde para arreglarlo”, dijo además el amigo cercano a Jolie a Paris Match.

Cabe recordar que, según reveló el portal especializado en famosos TMZ, Brad Pitt mantuvo el pasado domingo la primera reunión con su hijo Maddox, de 15 años, desde el incidente que tuvieron hace un mes en un avión privado en el que viajaba toda la familia y que está siendo estudiado por el FBI, que ya se ha entrevistado con Angelina Jolie.

El actor ya había visitado anteriormente a sus otros cinco hijos pero era la primera vez que veía a Maddox desde que a mediados de septiembre se produjo el incidente.

Según testigos presenciales, la familia viajaba en un avión privado y Pitt, supuestamente en estado de embriaguez, gritó y fue violento con Maddox.

Los hechos fueron denunciados por un testigo al Departamento de Infancia y Servicios Familiares del condado de Los Ángeles (California), que pasó el caso al FBI ya que los hechos se produjeron mientras sobrevolaban territorio estadounidense.

En el marco de este caso, dos agentes del FBI entrevistaron a Jolie el martes durante tres horas en su casa de Malibú (California), según TMZ.

Según fuentes consultadas por la web, no se trata de una investigación oficial, sino que están en la fase de "recopilar datos" para determinar si hay pruebas para abrir una investigación.

Uno de los datos que tratan de dilucidar es si el avión estaba o no en el espacio aéreo estadounidense cuando se produjo la discusión, además de saber qué pasó exactamente cuando el avión hizo escala en Minnesota para repostar combustible.

Pitt, de 52 años, y Jolie, de 41, siguen enfrascados en negociaciones sobre el acuerdo definitivo de custodia de los niños a través de sus respectivos abogados.