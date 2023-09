Ariadna Gutiérrez Revela Sus Sentimientos hacia Paulina Vega: "Qué Decepción"

En una entrevista en el programa 'Se dice de mí' , Ariadna Gutiérrez, la reconocida modelo y ex Miss Colombia, compartió detalles sobre su relación con la también ex Miss Colombia y Miss Universo, Paulina Vega.

Gutiérrez, ampliamente reconocida por ser la primera finalista en el concurso de Miss Universo 2015, habló sobre cómo su percepción de Vega cambió drásticamente después de conocerla en persona.

La modelo sincelejana confesó que, en un principio, admiraba profundamente a Paulina Vega y la veía como un referente a seguir. Sin embargo, su opinión sobre Vega cambió radicalmente después de un encuentro cara a cara. "Yo la veía como referente", comentó.

La admiraba muchísimo, pero me ha pasado muchas veces en la vida que cuando uno admira a alguien en televisión o en una foto y se arma una imagen, luego la conoces en persona y miras que no es real. ¡Qué decepción!", expresó Gutiérrez.

Ariadna Gutiérrez y Paulina Vega Foto: AFP

Ariadna Gutiérrez, coronada Miss Colombia en 2014, esperaba recibir orientación y consejos valiosos de Paulina Vega, quien en ese momento ostentaba el título de Miss Universo. Sin embargo, quedó sorprendida al experimentar la falta de apoyo por parte de Vega. A pesar de esta decepcionante experiencia, Gutiérrez se fortaleció y encontró más motivación para perseguir sus metas. "No necesito la ayuda que me ibas a dar, yo lo puedo hacer con lo que tengo", aseguró.

Publicidad

Esta no es la primera vez que Ariadna Gutiérrez ha hablado sobre su relación tensa con Paulina Vega. Hace tres años, en una entrevista en el podcast 'Porque Ajá', Gutiérrez mencionó que sabía de las actitudes negativas de Vega hacia ella, aunque no comprendía las razones detrás de esta animosidad. "Siempre he sabido que ella me tiene roña, no sé qué es lo que hay detrás de eso, como que nunca ha gustado de mí, incluso antes de que yo estuviera en Miss Universo y fuera Señorita Sucre", señaló Gutiérrez en esa ocasión.

El camino de Ariadna Gutiérrez hacia la fama internacional estuvo marcado por el error histórico en la coronación de Miss Universo en 2015. Tras ser coronada erróneamente como ganadora, Gutiérrez fue despojada de su título y se vio envuelta en un evento embarazoso que la catapultó a la atención mundial. Desde entonces, ha mantenido su posición en la esfera pública y ha continuado su exitosa carrera como modelo.