Así celebró 'La Liendra' la reapertura de su cuenta de Instagram

Con lágrimas en los ojos, el influenciador quindiano conocido como 'La Liendra', celebró que reabrieron su cuenta de Instagram, luego de varios días sin poder publicar en esa red social. Durante ese tiempo, el joven dijo haber reflexionado sobre su vida.

En esta semana pude pensar y ver muchas cosas sobre mi vida, estar alejado de las redes me sirvió para darme cuenta de la hermosa vida que tengo aparte de la 'La Liendra',Por otro lado, el influenciador dijo que este tiempo alejado de las redes

también le sirvió para darse cuenta quienes eran sus amigos.

"También me di cuenta quien es quien, si tengo amigos o no y la verdad, por ese lado quedo un poco triste. Me di cuenta que los amigos que tengo son amigos de 'La Liendra' y no de Mauricio. Fue duro ver cómo la gente que pensé que me apoyaba, celebraba mi caída, pero ¿saben? Dios sabe cómo hace sus cosas y me mostró quien está y quien no", manifestó el influenciador.

"Por el lado de mi novia, estoy muy orgulloso de tener una gran mujer que siempre está conmigo, con o sin ella me apoyo y la amo. En fin, en una semana pasaron demasiadas cosas, pero acá estamos con salud y con ganas de trabajar como nunca. Los extrañé mucho", finalizó el joven quindiano.

