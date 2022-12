Así reaccionó Dulce María a la pregunta si se comería su placenta como Anahí

En los últimos días, la reconocida actriz Anahí,dio a conocer su más reciente proyecto, un libro llamado ‘Valiente’.Este libro, según la artista, fue creado con el propósito de ayudar a todas las mujeres que pasan por el proceso de gestación.

En el ejemplar, Anahí cuenta la experiencia que vivió en su primer embarazo y brinda consejos para las futuras madres.

El programa mexicano ‘Sale el Sol’ le pregunto a Dulce María, compañera de Anahí en la telenovela ‘RBD’, si ella se comería su placenta al igual que la actriz, la reacción que tuvo la también mexicana fue de completo asco.



“¿Qué?, no lo he vivido, pero no sé. A menos de que pasara algo muy bueno” dijo la actriz.



“A lo mejor y si”, cerró.