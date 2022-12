¡Atención fanáticos! Papa Roach se presentará en Colombia

La banda de rock estadounidense Papa Roach estará en concierto el próximo 6 de diciembre en Chamorro City Hall, norte de Bogotá.

Los fanáticos de esta banda con grandes éxitos a finales de los 90’s y principios de los 2000 con temas como: Last Resort, Between Angels and Insects, She Loves Me Not, Blood Brothers, entre otros, disfrutarán por primera vez de un concierto en Colombia.

Las boletas se pueden conseguir en Tu Ticket con los siguientes precios:

Platino: $220.000

Preferencia: $120.000

Convenios: $ 85.000