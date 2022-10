¿Buena o mala noticia? Preparan remake de Matrix

Warner Bros está preparando un remake del clásico de ciencia ficción The Matrix, la película que se convirtió en un clásico inmediato tras su lanzamiento en 1999 y que generó dos secuelas.

Publicidad

La franquicia admirada por sus escenas en cámara lenta, acrobacias imposibles y por la ropa negra de sus protagonistas, contaría con el actor Michael B. Jordan, protagonista de Creed, Rocky Balboa y quien interpretó a la Antorcha Humana, en la versión más reciente de Los Cuatro Fantásticos.

Según el portal Hollywood Reporter, los productores buscan contar con la aprobación de las hermanas Wachowski, creadoras de The Matrix; y además poder contar con el guionista Zak Penn célebre por escribir varias películas Los Vengadores o la primera trilogía de X-men.

Publicidad

Las reacciones en redes no se hicieron esperar, algunos a favor y otros en contra por considerar que una película como The Matrix no necesita un remake.

Publicidad

Publicidad

Warner Bros esta planeando un reboot de The Matrix.



Yo: 👇🏻 pic.twitter.com/iRGN5sXw0C — Oh Ted, Ted, Teddy, Ted, Ted (@NachooIAm) March 15, 2017

Publicidad

Sin Keanu Reeves no es Matrix... Fin. pic.twitter.com/yGM2fxJr5A — GDC (@GeekDelCine) March 15, 2017