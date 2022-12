Cinco increíbles maneras de lucir camisas de hombre en mujeres

La influenciadora y modelo Jessica Romero, caracterizada por sus tutoriales de belleza y moda en redes sociales, publicó un video a través de su cuenta de Instagram donde enseña cómo adaptar las camisas de hombres en blusas para mujeres.



“Una técnica que siempre me saca de apuros. No es que no tengamos ropa, es que a veces nos hace falta creatividad y malicia para robar ropa”, escribió Romero en el video que compartió para sus más de 112.000 seguidores en la red social.

Vea aquí las cinco creativas maneras de convertir la camisa masculina en una linda y sexi blusa para mujer.

“Muy buena idea (…) Aparte de hermosa y bella es creativa (…) Eres demasiado creativa mi Jess (…) Tienes una forma tan espontánea, haces ver la vida fácil (…) Mira todos los trucos que hiciste con esa blusita”, son algunos de los comentarios en la publicación.