¡Como Dios la trajo al mundo! Flavia mostró todo y levantó suspiros en redes

La reconocida sexóloga Flavia Dos Santos publicó una artística fotografía en su cuenta de Instagram que provocó una ‘lluvia’ de comentarios que resaltaron sus atributos.

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

Publicidad

Se trata de una imagen en la que la brasileña tiene su pecho al descubierto, el cual fue pintado por la artista Manuela Echeverry, quien realiza body paint con el objetivo de ayudar a las mujeres que sufren cáncer de seno.

“Una verdadera obra de arte. Me encanta (…). Flavia con el torso pintado, mamasita (…). Esta mujer me enamora (…). Una obra de arte y no solo la pintura”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores.

Le puede interesar: "Se parece a Gokú, pero no a Beto Cuevas en Yo Me Llamo

Publicidad

Le puede interesar: Hasta la pierna le erizó: la reacción de Amparo con ‘Roberto Carlos’ de Yo Me Llamo

Publicidad

Las noticias de entretenimiento , actualidad de la farándula colombiana e internacional, vídeos de los artistas y personajes, fotos y mucho más contenido viral del mundo del entretenimiento en BLU Radio.