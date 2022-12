Con foto en tanga, Tuti Vargas enseña que decir no también es sano

A través de sus redes sociales, la influenciadora Tuti Vargas publicó una imagen sin mucho retoque con la que dejó en claro que decir no también es positivo.

“Para el carajo tener que quedar bien con todo, está bien decir NO cuándo no se quiere, cuando no se siente, cuando no hay ganas”, escribió la hermosa youtuber en su cuenta de Instagram, seguido de una imagen en tanga y un buso negro.

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar y cientos de fanáticos halagaron la belleza y el mensaje de la bogotana.

“Eres genial”, “Me encanta qué digas no", “Divina”, se lee en la publicación.

La imagen cuenta con más de 29.000 ‘likes’ con tan solo un par de horas de publicada la imagen.

