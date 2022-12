Con sensual baile, Jessica Cediel confiesa cuál es su “terapia para el alma”

La hermosa y carismática presentadora Jessica Cediel confesó, a través de su cuenta de Instagram, cuál es su “terapia para el alma”.

La bella mujer publicó un video en el que aparece bailando y señaló que la música la llena de alegría y se ha convertido en su mejor terapia.

“No sé si a ti te pasa igual, pero a mí la música (no toda y no cualquiera) me llena de alegría. Siento que es terapia para el alma, la mente y el cuerpo. Cuando bailo y salto me siento viva y feliz y le doy gracias a Dios por poder hacerlo. Que viva el baile, que viva el ser felices, que viva la buena vibra”, señaló.

Aquí el video de Jessica, que ya superó el millón de reproducciones en la red social.