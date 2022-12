Cristiano Ronaldo tendría un nuevo hijo

La presunta próxima paternidad de Cristiano Ronaldo con su pareja, la española Georgina Rodríguez, se da por hecho en la prensa portuguesa, que asegura haber confirmado con fuentes familiares una noticia comentada ya con regocijo en sus versiones digitales.



La más rotunda, la revista "Caras", que dedica su portada a las fotos obtenidas de la pareja en Córcega con un titular que deja pocas dudas: "Cristiano Ronaldo va a ser padre".



"Las primeras fotos de Georgina Rodríguez embarazada", promete la publicación, que muestra a la española, con una evidente redondez en el vientre, acompañada por el delantero del Real Madrid en un muelle de la paradisíaca isla mediterránea.



Para la publicación, las imágenes hacen "inequívoco" el embarazo de la joven española, aunque otras publicaciones lusas dedicadas a las noticias de corazón, como "VIP", van más allá asegurando que tienen confirmación por parte de la familia del portugués.



"Cuando les felicitamos por el aumento de la familia, recibimos como respuesta: 'Sí, muchas gracias'", apunta la revista, que no especifica qué miembro de la familia Aveiro reaccionó así ante su llamada.



La noticia, considerada ya un hecho, ha sido acompañada en las últimas horas por detalles del jugador en redes sociales que no han pasado desapercibidos en su país natal, especialmente las publicaciones del astro en Instagram.



Así, en la que es, según VIP, "la primera publicación de Cristiano Ronaldo tras confirmarse el embarazo de su novia", puede verse al delantero "relajado y despreocupado" tomando un té y leyendo un libro, como reacción a la noticia.



Son los únicos detalles, además de la escueta confirmación familiar, de los que disponen las revistas portuguesas del corazón, siempre muy pendientes de Cristiano, y que ya han obtenido respuesta oficial procedente de la agencia del jugador: "oficialmente no hay nada que decir".