Djokovic no controló su rabia al perder y se desquitó con su raqueta

Djokovic no solo no supo controlar el partido, sino que además no controló su rabia al perder un punto valioso frente a Bautista, por lo que se salió de los estribos y golpeó su raqueta en varias ocasiones contra el asfalto.

Publicidad

El tenista es consciente de su mal temperamento por lo cual dice estar haciendo terapias de relajación y control de la rabia, que parecen no estar haciendo mucho efecto en Djokovic, quien ya ha tenido este tipo de comportamientos en otras ocasiones.

El resultado final tuvo un doble set de 6-4 a favor del español, quien se enfrentará en la final contra Andy Murray.

Publicidad