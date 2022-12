El escándalo que protagonizó Patricia Acosta frente a la ‘ventana marroncita’

Un bochornoso hecho protagonizó la exesposa de Diomedes Díaz Patricia Acosta en la ‘ventana marroncita’, ubicada en la Junta, Guajira, lugar en el que el artista le dedicó decenas de canciones.

Al parecer, como se escucha en el video,

la mujer discutió con un fotógrafo por este estar tomando fotos en ese lugar y cobrar una suma de dinero por ello, hecho que, según varias páginas de vallenato, estaría alejando a los turistas.

En la grabación se escucha claramente a Patricia Acosta

pedir a gritos al fotógrafo no volver a tomar fotos en la ‘ventana marroncita’.

"No señor, no toma más fotos, la que manda aquí soy yo. Esta no es su casa es la mía”, dijo Acosta al fotógrafo.

Por otro lado, Acosta también insultó a una turista que se encontraba en el lugar por estar grabando lo que sucedía.

