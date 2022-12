El ‘Tino’ Asprilla confesó qué haría con una mujer ecuatoriana

El exjugador de la Selección Colombia Faustino ‘El tino’ Asprilla fue entrevistado por una periodista ecuatoriana que le preguntó sobre las mujeres de su país.

Publicidad

En el diálogo, la mujer le cuestionó sobre la belleza de sus compatriotas a lo que el futbolista no tuvo temor en responder.

"La verdad no he tenido nunca la oportunidad de estar con ninguna ecuatoriana, son muy hermosas, pero si se me atraviesa una en los días que voy a estar aquí la recibo con los brazos abiertos” dijo ‘El tino’.

Publicidad

El exdelantero de Atlético Nacional también tuvo tiempo para hablar de fútbol y referirse a la oportunidad que tiene el cuadro antioqueño de coronarse campeón de América enfrentando al ecuatoriano Independiente del Valle.