Él y yo sabemos que comí primero en la mesa: ex de Belinda a Christian Nodal tras llamarlo "puerco"

"Yo comí primero en la mesa" fueron las palabras del cantante Lupillo, quien fue novio de Belinda por cinco meses, a su actual pareja Christian Nodal, quien durante una entrevista lo llamó "puerco" cuando le preguntaron por el tatuaje que tenía de la artista y que se tapó hace pocos días.

El 10 de junio fue el día en el que Lupillo mostró el proceso de cómo se tapó el tatuaje de los ojos de Belinda en su pecho, según él, por respeto a su actual pareja.

“Ahora si mi gente, el video más esperado por ustedes. Mis mejores deseos para todos los enamorados, esto es algo que hago por respeto a mi prometida muchas gracias por todo su apoyo”, dijo Lupillo en Instagram.

Lo que pensó Nodal del tatuaje

“Pues no sé, cada quien hace lo que quiera con su puerco, perdón cuerpo. A mí me hace feliz los tatuajes, siempre me tatúo cosas que me hacen feliz y lo importante es que el señor (Lupillo Rivera) esté feliz”, dijo Nodal, palabras que llegaron a oídos de Lupillo ocasionando la "grotesca" respuesta, según varios seguidores del artista.

Publicidad

Momento en el que Lupillo le responde a Nodal

Lo hizo a través de un video grabado por su novia, quien le mostraba las declaraciones de Nodal.

“No hay pedo (problema) hombre, ese bato y yo sabemos que yo comí primero en la mesa, no hay pedo”, dijo entre risas Lupillo.